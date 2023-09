"Mi hijo me salvó de cometer alguna tragedia", la cruda confesión de Edwin Cardona

Muchas veces se ha dicho que los jugadores de fútbol tienen la vida perfecta, teniendo en cuenta de que ganan importantes sumas de dinero, en muchos casos son queridos por los aficionados y hacen lo que les gusta.

Sin embargo, como cualquier otro ciudadano de a pie, los futbolistas viven presiones y situaciones personales que los llevan a vivir momentos difíciles, en los que requieren de ayuda para seguir adelante.

Lea también. Los problemas que tiene Néstor Lorenzo para armar la nómina de convocados en la selección Colombia

En las últimas horas, Edwin Cardona, reconocido futbolista colombiano que ha tenido altas y bajas en su carrera, pero que nadie discute su calidad técnica y el éxito que en algunos instantes tuvo en Atlético Nacional, Boca Juniors y la selección Colombia, confesó en entrevista con DSports, con el periodista Carlos Villamil, situaciones que no se conocían de su aspecto personal.

El hoy mediocampista de América de Cali, escuadra que ha levantado considerablemente el rendimiento luego de un flojo inicio, reconoció que tuvo depresión y que empleó pastillas para poder dormir.

También indicó que su hijo, de nueve años, fue quien lo salvó.

Lea también. ¿Demandado? Lucas González habría sido acusado ante la Federación Colombiana de Fútbol

"Al final somos seres humanos, tomaba pastillas para dormir, tenía depresión, tenía que estar las 24 horas con una persona entre el carro, que durmiera conmigo. Me di cuenta que solo tenía a mi familia , a mi hijo de 9 años porque mi esposa no podía viajar por temas de salud, ver que mi hijo fue quien me salvó...", dijo Edwin Cardona.