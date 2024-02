Misael 'El Papo' Flórez recordó sus mejores momentos con el Atlético Bucaramanga

El santandereano, quien también vistió la camiseta de equipos como Deportivo Pereira, Real Cartagena, Junior de Barranquilla, Independiente Medellín y Cúcuta Deportivo, habló en el programa radial Peláez y De Francisco en La W recordando algunas de sus anécdotas en el balompié colombiano.

Entre sus memorias reposa una de sus peores lesiones, que se dio en medio de la disputa del certamen nacional en 1967 y que lo dejó en el hospital un día antes de su matrimonio.

“En el 67 me partió la pierna un argentino, al otro día me casé en La Merced con la pierna enyesada, el padre fue y nos casó en la clínica”, mencionó el exfutbolista, quien también añadió que el día que volvió a jugar tras el accidente, volvió a fracturarse la misma zona.

“Lo más grave es que duré como seis meses sin jugar, llegó un entrenador uruguayo y empezó que me quería ver, apuró al médico para que me diera de alta y ese día que regresé, bote un penal y volví y me fracturé, duré como un año sin jugar”, concluyó.