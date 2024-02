Rafael Dudamel analizó los puntos altos y bajos de Atlético Bucaramanga tras el juego contra Deportivo Pasto.

“Me gustó la intensidad del equipo, sabíamos que no podíamos fallar en nuestra localía. Los jugadores lo interiorizaron de esa forma, había que jugarlo como una final, hubo momentos del partido que estuvimos desordenados, también por el ímpetu de ir a buscar el encuentro, pero el triunfo no tiene sustituto. Hoy vengo a la prensa con el mayor respeto, sabiendo que hay muchas cosas por mejorar, no soy un entrenador estadista, no busco excusas, hoy estamos desde la tranquilidad del triunfo que nos ubica en el cuarto lugar”, apuntó Dudamel.

De igual forma, el entrenador ‘auriverde’ fue enfático en resaltar las virtudes defensivas de la plantilla, que poco a poco sigue consolidándose como una de las más defensivas del campeonato.

“El mensaje ha calado, hay que construir el triunfo desde el arco en cero, los primeros en empezar a defender son los que están en el frente de ataque y por supuesto le da garantía a esa columna vertebral. Tenemos un equipo muy homogéneo que se ha identificado con determinadas formas, sobre todo con el esfuerzo, después el fútbol, la calidad individual”, dejó claro el venezolano.

En cuanto al frente de ataque del equipo, Rafael Dudamel reconoció la realidad de falta de gol pero también dijo que es una situación que no le preocupa, pues está intentando establecer un sistema de juego que muchas veces no se acopla a la habilidad individual de sus delanteros.