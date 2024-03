¿Qué pasa con Millonarios? Alberto Gamero y Juan Pablo Vargas hablaron del mal momento del club

Salvo en los primeros meses de la llegada del entrenador Alberto Gamero, en 2020, el cuadro 'embajador' no tenía un seguidilla de malos resultados.

Millonarios, el equipo que en los últimos años se acostumbró a estar en los primeros lugares, vive un difícil momento, donde los resultados no aparecen y la posibilidad de clasificar entre los ocho mejores se ve más lejana.

“Nunca había perdido cinco partidos seguidos con ningún equipo, pero son situaciones donde toca salir con más fuerza. No es que el rival haya sido superior a Millonarios. Donde vamos proponemos, llegan poco y nos convierten. Estamos cometiendo errores en la parte defensiva. Nos ha pasado eso muchas veces y hay que salir de este momento duro para todos, la vida pone tropiezos. Ojalá podamos salir de esto y pelear estar en los ocho", sostuvo el director técnico, quien disputó cinco finales con Millonarios, de las cuales ganó tres: Liga, Copa y Superliga.

En materia futbolística, el club bogotano ha tenido la intención de manejar los partidos con la tenencia del balón, no obstante, le ha faltado claridad para trasladar el dominio en opciones y goles.

“Uno a veces lo piensa: ¿Será que ya los equipos nos conocen tanto que saben qué es lo que vamos a hacer? Los equipos nos estudian, ya nos conocen porque eso es un proceso. Es tener una misma idea o muy parecida por el largo tiempo que dure. Es un trabajo en conjunto de cuerpo técnico y jugadores de ver cómo podemos dejar de ser predecibles en esa parte. También en lo que estamos haciendo cuando estamos atacando porque nos contragolpean y nos hacen daño, algo que no pasaba en otros años con el mismo profesor. Es ver qué se puede mejorar y de qué manera se puede trabajar para que esto sea diferente. El momento únicamente lo podemos sacar nosotros”, indicó el defensor central.

"No está alcanzando con lo que estamos haciendo. Somos conscientes de eso y ver qué situaciones se están repitiendo en los partidos y somos los responsables. Ya somos grandes y no nos tienen que decir todo lo que está pasando. Si no busca la mejoría y el corregir los errores, vamos a seguir en lo mismo”, agregó Vargas.

Millonarios, luego de once fechas, suma igual cantidad de puntos, que lo dejan bastante lejos de los ocho mejores de la Liga Colombiana.

El presente 'embajador' preocupa de cara a la Copa Libertadores, porque no encuentra respuestas y se acerca la competencia internacional, donde los rivales son mucho más fuertes.