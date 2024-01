Video | Arturo Vidal reveló las razones que lo alejaron del América de Cali

Mediante una transmisión de Twitch, Vidal explicó que “hace unos días parecía que era rojo, todo rojo. Yo he estado en Cali y me han tratado siempre súper bien. No se dio, pero los estaremos apoyando desde acá, ojalá que sean campeones. Un saludo para los hinchas del América de Cali”.

Su deseo de jugar en Colo Colo es mayor, teniendo en cuenta que es el club en el que debutó en el profesionalismo. A Vidal le preguntaron si “el corazón pesa más”, a lo que Vidal respondió diciendo que “pesa harto”.

Vidal se conmovió con el trato que recibió del América y de sus hinchas.

“Como se la jugaron fue espectacular. Cada vez que veía eso, me sentía orgulloso. Me daba cuenta qué jugador era yo. Eso es lo que pasa. Nunca me he pasado que me dé cuenta de todo lo que he hecho”, sostuvo Arturo Vidal.

Con relación a su paso al Colo Colo, confesó que aún no es un hecho, pero están en negociaciones.

“Mientras no firme, no hay nada concreto. Estamos en negociaciones, todo el mundo lo sabe. Estoy feliz, pero estamos en esa, avanzando”, mencionó Vidal.