Video | Seguidores del Liverpool y el nuevo cántico que le dedicaron a Luis Díaz en pleno Old Trafford

El guajiro Luis Díaz fue protagonista del compromiso ante el Manchester United, tras aportar una anotación.

El colombiano Luis Díaz celebra tras anotar a favor de los 'Reds' ante el United.

Compartir

Un registro de ocho goles y cuatro asistencias suma el futbolista colombiano Luis Díaz con el Liverpool de Inglaterra en la actual temporada de la Premier League, certamen en el que el guajiro vive un verdadero romance con la fanaticada del club en el que milita, pues se ha convertido en uno de los deportistas más determinantes en la zona ofensiva.

Luis Díaz celebra su anotación con el Liverpool ante el Manchester United.

En el último compromiso de los ‘Reds’, el extremo ofensivo abrió el marcador ante el Manchester United, en un encuentro que finalizó 2-2 y en el que los pupilos de Jürgen Klopp perdieron el liderato de la primera división inglesa; sin embargo, los aficionados no pasaron en alto la destacada actuación del jugador de la selección Colombia.

Lea también: Duván Zapata saca la cara por el Torino, al marcar un doblete en la Liga italiana

“La, la, la, la. La, la, la, la. Is Luis Díaz, he is from Barrancas and he plays for Liverpool”, cantaron a todo pulmón los seguidores una y otra vez, y el nombre del colombiano retumbó en las graderías del mítico ‘Old Trafford’, estadio del Manchester United.

La canción en Anfield para Luchito Díaz: “Luis Díaz, he is from Barrancas (La Guajira) and he plays for Liverpool”. pic.twitter.com/IxKZGsXuRa — Goles en Directo (@golesendir_) April 7, 2024

No es la primera vez que en las graderías retumban mensajes acerca de Luis Díaz, pues en distintos escenarios ingleses, el nombre del ‘cafetero’ ha sido coreado por su buen rendimiento.

Lea también: Daniel Muñoz es el centro de las críticas por el gesto que tuvo con Erling Haaland

¿Cuántos partidos le restan al Liverpool en la Premier League?

Un total de siete jornadas le restan a Luis Díaz y al Liverpool para intentar volver a tomar el control de la primera división del fútbol inglés, en la que el Manchester City también se encuentra en la lucha con una unidad menos que los dos punteros: Arsenal y Liverpool.

El colombiano Luis Díaz marcó un gol ante el Manchester United.

El próximo encuentro de los ‘Reds’ por el campeonato será ante el Crystal Palace, posteriormente se enfrentará ante el Fulham, Everton, West Ham, Tottenham, Aston Villa y Wolves.

Lea también: Manchester City le mete presión al Liverpool tras doblegar de la mano de Kevin De Bruyne al Crystal Palace

Por su parte, el Arsenal tendrá un calendario un poco más complejo sobre el papel, pues deberá enfrentarse ante el Aston Villa, Wolves, Chelsea, Tottenham, Bournemouth, Manchester United y Everton.