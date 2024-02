Amigo de James Rodríguez destapó la realidad del colombiano en el Sao Paulo

"Entrena bien, no llega tarde, no falta el respeto a nadie, participa en las situaciones”, dijo Rafinha, en entrevista con TNT Sports.

De momento, quienes manejan a James y los directivos del Sao Paulo están acordando la desvinculación del jugador, que parece que no será fácil por el tema económico. Justamente, debido a esta razón, aún no se hace oficial la salida del 'cafetero', quien sigue entrenado, pero no es llamado a los partidos.

"​Nuestro periodo juntos fue corto, no tengo nada que decir sobre el deportista y el ser humano. Lo que me condicionó un poco fue el control de carga que hicimos en la pretemporada por una pequeña molestia en el gemelo. Esta lesión ya la había sufrido en la selección. Empezamos a cuidarla para que tuviera condiciones lo antes posible. Pero es el propio interés del deportista (irse del club). Ya no es asunto mío”, manifestó el entrenador del elenco 'paulista'.

​“Tiene que ser realista. El fútbol que James juega hoy no es el mismo al de hace 10 años. Es un grande, en su posición es dominante, uno de los mejores que hay. Pero para que funcione tiene que ser como lo hacen en selección Colombia para él. Entrena bien, es muy profesional. Tanto es así que ahora en Sao Paulo entrena y no se queja, independientemente de la situación no causa problemas, no pone mala cara”, comentó Rafinha.

El defensor, que también está trabajando para recuperarse de una lesión, recordó que le insistió a James para que acompañara al plantel a la final de la Supercopa de Brasil, en la que vencieron a Palmeiras y a la que James se negó a asistir al no ser titular.

“Por mucho que tenga problemas con el club, de los que no me corresponde hablar, pero es un profesional. El chico no juega, pero mantiene su carácter, entrena bien, no llega tarde, no falta el respeto a nadie, participa en las situaciones. Pero claro, jugar es difícil. ¿Cómo vas a sacar a un jugador de ahí para beneficiar a James en el juego?”, expresó Rafinha.