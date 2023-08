Son muchas las voces de rechazo y que exigen una sanción para el dirigente, entre ellas de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, quien sostuvo que “lo que vimos fue un gesto inaceptable, las disculpas de Rubiales no son suficientes, hasta incluso creo que no son adecuadas. Tiene que continuar dando pasos para aclarar lo que vimos todos”.

Tamara Ramos sostiene que fue víctima el acoso del directivo varias humillaciones por parte del polémico dirigente.

“Ahora sí me van a creer”, dijo Tamara Ramos en el Programa del Verano, que se emite por Telecinco, de la TV española. “No me sorprende en absoluto porque lo conozco desde hace muchísimos años y lo sufrí, lo que me ha extrañado es que lo haga en público”, aseguró Ramos.

La actual directora general del sindicato Futbolistas ON y ella agregó que “he sufrido humillaciones, golpes y palabras que no puedo repetir. Ha sido una barbaridad durante mucho tiempo”.

También contó que, en su momento, frente a jugadores como Iker Casillas y Gerard Piqué, le dijo: “Venga, ve, que has venido a ponerte las rodilleras” o “¿de qué color traes hoy la ropa interior?”.

El beso de la polémica

El título de la selección española en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, en una emotiva final contra Inglaterra, a la que venció 1-0, dejó un hecho que se ha vuelto viral y genera polémica.

Resulta que durante la entrega de medallas a la selección de España, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, besó en la boca a la jugadora de Pachuca, Jennifer Hermoso.

El gesto no pasó desapercibido y quedó grabado por la organización del Mundial y ha generado mucha controversia en todo el mundo.