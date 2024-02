Desde Brasil destapan el verdadero estado físico de James Rodríguez.

James Rodríguez decidió reversar su decisión de rescindir el contrato con el Sao Paulo y ahora se enfoca en la temporada con el equipo 'tricolor' que, de paso, le permita ser citado una vez más a la selección Colombia.

James desea jugar, justamente, ese fue el motivo del disgusto, porque al interior del club y por órdenes del entrenador Thiago Carpini, se le estaba realizando un manejo de cargas, para evitar lesiones.

Sin embargo, el futbolista, al sentirse bien, quería que lo pusieran a jugar y, al ver que no sucedía, decidió anunciar su salida, que finalmente no se dio porque no llegaron a un acuerdo económico y el 'cafetero' tampoco encontró un club que llenara sus expectativas.