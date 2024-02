Sergio Agüero recibió alentadora noticia que abre la puerta de su regreso al balompié profesional.

Y agregó: Yo te diría que te prepares porque hay alguna esperanza se podría decir. Andás muy bien y te tenes que poner bien, en un estado físico como para estar unos minutos ahí. Yo lo veo bien, creo que estás haciendo todo y no tuviste nada. Vamos a controlarte un poquito más. En resumen, es posible, muy posible".

"Como viene la mano ahora, jugar ese tiempo no vas a tener ningún problema. Lógicamente tenemos que hacer los estudios, que ya corresponden, y hacerte correr como si fuera un partido. Y es cierto, cuando tenes dos centrales y tenes que hacer un amague o algo así, tenes que estar bien preparadito", indicó el médico.

Agüero, de 35 años, es hincha de Independiente de Avellaneda, que es dirigido por Carlos Tévez, y ante la noticia, la hinchada del 'rojo' se ilusionó con el regreso de Agüero, quien siempre sostuvo que quería cerrar su carrera en el conjunto de Avellaneda.

Lea también. El 'cruel' castigo que recibía Lionel Messi para que cumpliera sus deberes cuando era niño

"Estoy entrenando para un equipo, así que me tengo que poner fino. Tengo que ir bajando de peso. Ya bajé dos kilos, pero tengo que seguir bajando de a poco. Creo que mañana voy a bajar un poco más porque me estoy viendo la panza", indicó Agüero.

También sostuvo que intentará exigirse en la Kings League, para ver cómo reacciona.

"Yo no tuve más nada, estoy entrenando fuerte. Hasta se me fue el extrasístole, que son latidos fuera de lugar. Pasa cuando estoy por estrés o nerviosismo o alegría. Me estoy exigiendo bastante. Arranqué hace dos semanas a entrenar porque se vienen cosas importantes. Voy a probar seguramente en la Kings League al ciento por ciento, con un control”, concluyó el jugador, quien hizo parte del proceso de la selección Argentina que terminó con el título del mundo en Qatar 2022.