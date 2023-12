Las declaraciones de James Rodríguez al medio Globo Sporte donde deja abierta su salida del Sao Paulo no cayeron bien al interior del cuadro paulista que se reunió para hablar de la continuidad del colombiano.

“Intentaré estar bien para ayudar al equipo si me quedo o no”, dijo el colombiano, dejando dudas con relación a su continuidad en el equipo brasileño.

Lea también. James Rodríguez dejó abierta la puerta de su salida del Sao Paulo y reconoció su enojo con el entrenador

“En el fútbol todo cambia muy rápidamente. Nunca me gustó hablar del futuro, solo Dios lo sabe. Me gusta hablar del presente, de la vida cotidiana. No sé qué pasará en 2024, el fútbol cambia mucho. Un día estamos aquí, otro día estamos en otro lugar. No lo sé, me gusta hablar del presente, y el presente es el ahora. Intentaré estar bien para ayudar al equipo me quede o no”, agregó el exjugador del Real Madrid, el Bayern Múnich y el Everton, entre otros.

Jorge Nicola, uno de los periodistas más reconocidos el ámbito deportivo de Brasil, reveló detalles de la reunión que sostuvieron los dirigentes del Sao Paulo, donde tocaron la situación del colombiano, quien no ha podido brillar en su club como sí lo ha hecho en la selección Colombia.

Justamente, en Sao Paulo se cuestionan los motivos del por qué James no se ha afianzado en el equipo brasileño, donde ha alternado entre la suplencia y la titular, si en la selección Colombia ha sido determinante en las Eliminatorias Sudamericanas, en las que jugó los seis partidos, los cuatro recientes de titular.