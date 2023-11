"Es algo que estamos analizando con las comunidades wayuu de la zona. Porque hay una zona donde no llegan vehículos. Entonces eso nos obliga a revisar muy bien el plan rastrillo que estamos haciendo, que es barrer la zona en todas las residencias que encontramos el sector", explicó Salamanca en diálogo con El Heraldo.

“Él ya tenía amenazas, él me contaba (...) las autoridades aún no han dicho nada (...) la esposa de él debe estar bastante estresada y triste como estamos nosotros, el pueblo está dolido por esto. Es un tipo humilde del municipio que no le ha hecho prejuicio a nadie, nosotros somos sanos y cómo van a hacer una cosa de esas”, agregó.

Luis Manuel Díaz y su esposa Cilenis Marulanda, padres del extremo colombiano, fueron secuestrados el sábado en la localidad de Barrancas, en el departamento de La Guajira, fronteriza con Venezuela y de donde son oriundos. La madre del goleador fue dejada en libertad horas después.



El futbolista se ha mostrado muy alterado, no jugó el partido de su equipo del fin de semana ante el Nottingham Forest, donde sus compañeros le dedicaron el triunfo 3-0.

El Liverpool y referentes de la selección Colombia, entre ellos Falcao García y James Rodríguez, se han su mamado a las voces de solidaridad y respaldo, así como la Federación Colombiana de Fútbol y la familia del balompié mundial.