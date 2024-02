Paolo Guerrero toma drásticas medidas luego de las amenazas que recibió su mamá.

"Le dije que esté tranquila, que no sabíamos quién era esa persona, que apunte el número y que lo iba a ver con Julio García (abogado de Guerrero). Le repetí que no pasaría nada, el Perú me quiere. Conversé con mi abogado, no sabíamos hasta dónde podría llegar esto", dijo Guerrero.

En el chat que el delantero mostró al medio se aprecian amenazas que mandaron a su madre delincuentes de la norteña ciudad de Trujillo, que el Estado peruano declaró este lunes en emergencia por el aumento de criminalidad.

