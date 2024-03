Video | Lo obligaron a abandonar a su selección, luego de unos aparentes insultos racistas contra un rival

El italiano Francesco Acerbi, jugador del Inter, negó este lunes las acusaciones del brasileño Juan Jesus, jugador del Nápoles que durante el duelo entre ambos de este domingo aseguró haber sido llamado “negro” por el interista, obligado a dejar la convocatoria de la selección italiana tras el revuelo causado.

“De mi boca nunca han salido frases racistas. Es lo único que puedo decir. Sé que nunca he dicho frases racistas, llevo 20 años jugando al fútbol y sé lo que digo. Estoy tranquilo”, declaró el jugador a los medios que le esperaban en la estación central del Milán (norte).

“Fue él quien lo entendió mal. Me duele haber dejado la selección, al racismo le digo ‘vete a la mierda’”, añadió.

El jugador del Nápoles llamó al colegiado Federico La Penna en el minuto 59 del partido en San Siro para quejarse de manera vehemente sobre algo que había escuchado.

“No me parece bien, me ha llamado negro y eso no me parece bien”, se lee en los labios Juan Jesus, en un video viral en redes sociales, mientras se dirige al colegiado y se señala el parche contra el racismo que portaron todos los equipos esta semana con el mensaje ‘Keep Racism Out’ (dejar el racismo fuera, en español).