Video | Magistral asistencia de Juan Fernando Quintero, quien explotó y le pasó cuenta de cobro a un periodista

Antes del partido, a Juan Fernando Quintero lo criticaron con vehemencia.

El periodista Flavio Azzaro no se guardó nada y sostuvo: “Juanfer Quintero es un futbolista que está enamorado de él. Que cree que todas las jugadas hay que hacerlas difíciles, que siempre tiene que dar un pase con ventaja, un pase al vacío. No, no se puede jugar a cámara lenta, venir y ‘chorearle’ (quitarle) la pelota a los centrales... ¡Tiene que jugar 30 minutos! El partido contra Independiente yo lo juego sin Juan Fernando Quintero”.

Quintero, que jugó 82 minutos y tuvo una sobresaliente presentación, no se olvidó del comentario de Azzaro y luego del triunfo de su equipo lo replicó en sus redes sociales.