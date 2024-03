Video | ¡Quintero explotó! El futbolista 'silenció' a un periodista tras una pregunta sobre su último partido

De igual forma, Quintero se mostró bastante molesto frente a un periodista que le preguntó si el partido se les escapó por "no saber manejar los tiempos del partido".

El pasado domingo, Racing enfrentó al Boca Juniors, en un encuentro donde el colombiano resaltó; sin embargo, sus esfuerzos no fueron suficientes ante el 'Xeneize', que terminó ganado el compromiso 4-2.

“Tiempos de qué”, respondió Juanfer. “Los tiempos del partido, lo estaban ganando y después lo empatan rápidamente”, añadió el comunicador. “Cuáles tiempos (...) El tiempo es el mismo, el tiempo no para, sigue. No sé a qué se debe esa pregunta. Te estoy diciendo desde el principio que son detalles, estos partidos se definen así. No tiene nada qué ver con el tiempo”, concluyó el antioqueño.

Vale la pena resaltar que Quintero, quien disputó dos Mundiales con la selección Colombia en 2014 y 2018, sigue trabajando para volver a estar en el radar de Néstor Lorenzo, director de la selección Colombia que se prepara para disputar la Copa América a mitad de este 2024.