Video | Juan Fernando Quintero silencia a sus críticos y a La Bombonera, con golazo y asistencia magistral

Con buen fútbol, como mejor sabe hacerlo, el mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero respondió a las críticas que recibió luego de la derrota de Racing de Avellaneda ante Sarmiento, en calidad de local.

El periodista Flavio Azzaro no se guardó nada y en su canal de YouTube lanzó fuertes críticas a Juan Fernando Quintero.

“Juanfer Quintero querido, no tengo nada contra vos porque cuando juegas bien voy a decir que juegas bien y cuando juegas mal me voy a enojar”, dijo Azzaro, quien agregó que “no se puede jugar de ‘crack’, no se puede jugar con tanta displicencia. ¿Quién eres, Juanfer, para jugar de canchero?”.