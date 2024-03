Jorge Luis Pinto reveló el nombre del colombiano que era más habilidoso que Kylian Mbappé

El entrenador fue enfático en sostener "que el país no ha reconocido lo que fue Willington Ortiz, era machote, y bravo, lo marcaban hombre a hombre y se salía de la marca, improvisaba y de todo. Colombia ha tenido jugadores muy espectaculares, Hernán Darío Herrera, hoy no hay un jugador como él, tampoco un jugador como Willy. Willington le falta un poquito de potencia en la definición, pero tenía más habilidad que (Kylian) Mbappé”.

Por otra parte, se refirió al arquero Keylor Navas, con quien tuvo diferencias en Costa Rica, más allá del éxito que tuvo en aquel país.

“El único problema de Keylor Navas que no he dicho y que lo voy a decir en Costa Rica, es que por ejemplo él quería jugar póker hasta las 4 a. m. y le decía que no. Él de pronto no ha sido leal y correcto, pero es un tema que yo le voy a tocar cuando se cumpla los diez años del mundial, no tengo nada con él, pero me ha perjudicado”, explicó Jorge Luis Pinto, quien actualmente no está dirigiendo, tras su paso por el Deportivo Cali, donde salió tras la llegada del delantero Luis 'El Chino' Sandoval.

“Fue triste para mí y para el Cali, lo de Sandoval lo hablamos, nos reunimos con tres dirigentes, y les dije, ‘no traigamos ese jugador que ese no es un jugador para el Cali, para lo que representa, una organización deportiva linda, una escuela de formación de jugadores, no cabe, no encaja y tengo un jugador para lanzar’, Roger Andreti, el que está haciendo goles en Fortaleza, es un jugadorazo, ‘el paraguayo está levantando, no lo traigamos’. Bueno se fueron, no me escucharon, al otro día lo tenían citado para los exámenes médicos y le habían dado el apartamento de un directivo”, aseguró Jorge Luis Pinto.