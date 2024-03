Histórico del fútbol argentino defendió a 'Juanfer' Quintero de las críticas que recibe

De Roger Martínez y otro de sus compañeros, entre tanto, Azzaro sostuvo: “Agustín Almendra y Roger Martínez se creen que son más de lo que verdaderamente son. Quién eres, Roger Martínez, no te puedes mover, no te puedes sacar de encima a nadie. Por eso yo hablo de Racing y no me importan los jugadores”. Ahora, quien se pronunció acerca de 'Juanfer', quien disputó los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018 con la selección Colombia, fue Juan Román Riquelme, ídolo de Boca Juniors y actual directivo del club. Lea también. Video | Tremendo rendimiento: reviva el golazo que marcó Luis Díaz en la Liga Europa “Juanfer juega caminando para todo el mundo, pero siempre que recibe la pelota, la golpea de una manera especial, diferente, parece que no la golpea, siempre se la deja al compañero con ventaja y digo: ‘Así se pasa la pelota’”, sostuvo Riquelme en diálogo con TyC Sports.

El comentario de Riquelme sorprende, teniendo en cuenta que hace algunos años tuvo una opinión que generó controversia sobre Juan Fernando Quintero, quien justamente hace poco recordó la situación, en entrevista con el influenciador argentino Ezzequiel "¿Riquelme o Aimar? Soy más de Riquelme. Son dos fenómenos. Juan Román tuvo unas palabritas malucas conmigo, pero no me interesa. Me molestó porque venía de él. Uno no espera que jugadores así te discriminen o te quiten el mérito de algo. Creo que uno siempre tiene que dejar los colores de lado y darle la razón al que la tiene. Habló desde la emoción seguramente. Pero bueno, mira como es la vida: después metí dos iguales", dijo 'Juanfer'. Justamente, Riquelme, en algún momento, descalificó el gol de Juan Fernando Quintero, en aquella recordada final de la Copa Libertadores de América entre River Plate y Boca Juniors, al afirmar que "hay cosas que van más allá... un golazo de Quintero, que va a volver a patear y no la va a meter nunca más".