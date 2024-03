Insólito: Carlos Antonio Vélez hizo despedir a su colega Jorge Bermúdez

“He escuchado al Dios del fútbol Vélez, siempre lo escucho es un maestro y hasta nos enseña qué no hacer. Y el hombre dijo que el objetivo de Nacional es iniciar un proceso como el que inició Millonarios”, sostuvo de entrada Jorge Bermúdez en su programa de YouTube, 'El Parche del Fútbol’.

“Esto es una burla, Nacional se debe ver a sí mismo no a Millonarios. Hace 10 años hizo un proceso que lo llevó a ser rey de América. Doctor Antonio José Ardila póngale cero a Vélez, por burro. No tiene ni idea, ¿cómo va a copiar a Millonarios si Nacional ya tuvo un proceso multicampeón? Enséñenle a Vélez que ustedes hicieron un proceso de cuatro años que los llevó a pavonearse por el continente. Era un tricampeonato internacional si no hubiese pasado la tragedia de Chapecoense. No soporto la mentira”, agregó Bermúdez.

Luego de este comentario, Carlos Antonio Vélez, según confesó Bermúdez, tomó cartas en el asusto, para que lo despidieran de 'El Futbolero', medio en donde los dos generaban contenido.