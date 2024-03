Video | La historia de la abuelita que se salvó de ser secuestrada gracias a Lionel Messi

Y continuó: “Usted viene conmigo, acá va a estar todo prendido fuego”, dijo el miembro de Hamás, pero Ester le replicó: “No me hables porque yo tu idioma no lo sé y el hebreo lo hablo mal. Yo hablo en argentino, en castellano".

“Siento que me golpean la puerta y son dos que me dicen: ‘¿Dónde está su familia?’. Yo no tengo familia. Estoy yo sola, le digo. ¿No ves? Andá a mirar”, inició el relato de la abuelita.

Acto seguido Ester Cunio le indicó que ella era de la tierra de Lionel Messi, algo que terminó calmando al hombre ya que reveló que a él le gustaba Lionel Messi.

“Ahí me agarró del brazo, me dio el revólver (un rifle AK-47), me puso la mano así –con los dedos en V– y nos sacaron una foto. Se fue y ahora espero que, si él sabe (Lionel Messi) que yo lo mencioné y por él me salvé, le pediría por mis dos nietos que están ahí. Le pediría por favor que trate de sacarlos porque son chicos que valen oro. Uno David y otro Ariel Cunio”, pidió Ester.

Lionel Messi, de 36 años, comenzó de forma brillante la temporada 2024, con cuatro goles en igual cantidad de partidos con el Inter Miami. El astro argentino busca el título de la MLS en Estados Unidos, así como defender la corona en la Copa América.