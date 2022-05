Se acabó la sequía de títulos de la Selección Santander

¡Santander campeón! Parecía un grito imposible de realizar o una gesta destinada solo para hombres como Alfredo ‘El Pirata’ Ferrer, Adolfo León Holguín, Óscar Muñoz, José Luis García, Óscar Arenas, Aníbal Méndez y Domingo Alarcón.

Pero la historia hay que reescribirla y casi 41 años después del logro de la Selección Santander juvenil conducida por Alberto ‘El Coco’ Forero, se terminó la sequía de títulos para la tierra del ‘Cañón del Chicamocha’, gracias a una nueva generación que promete entregarle más satisfacciones al balompié de la región.

Con un fútbol bien jugado, de pelota al piso, posesiones largas, desequilibrio, profundidad, gol y la garra santandereana para recuperar la pelota y pelear los balones divididos, los pupilos de Jimmy Salcedo, quien curiosamente nació en 1981, año del último título, lograron el anhelado campeonato, en esta ocasión en la categoría infantil y una vez más ante Antioquia.

El marcador favorable de 5-2 sobre los ‘paisas’ marca la superioridad de una escuadra que estuvo a la vanguardia a lo largo de todo el certamen. Sin hacer mucho ruido, los santandereanos dejaron que el éxito hablara por ellos.

Fueron superando con holgura cada una de las tres fases, primero en Bucaramanga, luego en Cartagena y finalmente en Bogotá, para cerrar con grandes números: ocho triunfos, cuatro empates y dos caídas.

Este logro toma aún mayor relevancia, teniendo en cuenta que en la semifinal y final dejaron en el camino a Valle y Antioquia, respectivamente, que son potencias del fútbol ‘cafetero’.

“Es una alegría muy grande, tenía fe y confianza en los muchachos; no era fácil dejar en el camino a Valle y Antioquia. La verdad aún no me la creo, pero le dedico este título a los santandereanos y también invito a que crean en el jugador santandereano y que apoyen para el crecimiento de nuestro fútbol”, dijo un emocionado Jimmy Salcedo, el estratega del representativo regional.

Ahora Santander tiene nuevos héroes, entre ellos: José Andrés Torres Rodríguez, Nick Méndez Manrique, Juan Esteban Sanmiguel Torres, Dairo Bustos Puentes, Santiago Cañón Zárate, Juan José Loza Castillo, Mateo García Contreras y Jhoan Sebastián Flórez Ríos.

Héroes a quien como dice Salcedo, hay que seguir respaldando, porque tienen 13 años y requieren que su proceso formativo continúe con las suficientes garantías.

La importancia del proceso

La Selección Santander se empezó a consolidar a finales de 2021, con el proceso de elección de los jugadores, en Bucaramanga y también en la provincia.

Allí, el ‘profe’ Salcedo logró escoger muy bien y se apoyó en clubes como Petizos, Bucaramanga, Comfenalco y Real Santander, para engranar un excelente grupo, muy rico técnicamente, con individualidades, pero un sobresaliente juego colectivo.

A mantener el proceso

Adolfo León Holguín, uno de los artífices del título de la Selección Santander de 1981, se volvió a emocionar como hace cerca de 41 años.

Se deleitó como pocos por el buen desempeño de los dirigidos por Salcedo y reconoció que es una camada de grandes jugadores a los que hay que respaldar.

“Feliz de ver a esos muchachos, es importante para el fútbol de Santander, porque yo creo que tenemos con qué, tenemos como ser potencia, pero necesitamos escenarios y más respaldo de la Liga y de los clubes profesionales para que apoyen al futbolista de la región; que pase lo que pasó con nosotros, que en esa época salieron muchos jugadores para el profesionalismo”, indicó Holguín, quien agregó que “son justos ganadores, juegan en equipo, tienen jugadores en la parte individual que desequilibran en cualquier momento, tenemos goleador y valla, pero lo más importante es el trabajo en equipo, con valor y la garra santandereana”.

Opinan los campeones

José Torres, arquero Selección Santander: “La clave fue la actitud, porque Antioquia es un rival fuerte. Ya nos habíamos enfrentado antes y nos ganaron. La perseverancia, nunca nos rendimos así nos hicieran un gol”.

Mateo García, delantero de la Selección Santander: “Me siento orgulloso de mí mismo, de mis compañeros y del cuerpo técnico, que sacamos adelante esto desde el primer día que comenzamos a entrenar. Dijimos que íbamos a hacer historia y gracias a Dios se cumplió. Gracias a Dios se me abrió el arco para ayudar a la Selección, estoy muy contento”.

Julio Torres, presidente de la Liga: “Es el trabajo de muchos años, de mucha gente, de varios comités ejecutivos, hay que recordar a mucha gente que ha ayudado. Estábamos ansiosos, pero afortunadamente los muchachos se comportaron muy bien en la cancha y el marcador es contundente. La idea es trabajar de la mano de todos los clubes. El partido es la demostración de que estos muchachos vienen trabajando muy bien. Es la confirmación de lo que se inició en Bucaramanga, en el zonal, y ahora se ratificó”.

Algo de historia

Santander tiene tres títulos nacionales, el primero fue en 1975, con una selección que integraron, entre otros, Norberto Peluffo, José de Jesús Suárez y Miguel Augusto Prince, que era conducida por Américo Montanini y Álvaro ‘El Pipa’ Solarte.

El segundo campeonato llegó en 1981, bajo el mando del ‘Coco’ Forero y con Alfredo ‘El Pirata’ Ferrer, Holguín y compañía.

Ahora, llega el tercer festejo, gracias a los orientados por Jimmy Salcedo, pero también hay que recordar algunos subtítulos como el de 1991, con una selección dirigida por José de Jesús Suárez; y el de 2008, bajo el mando de Víctor Hugo González, que perdió el título por diferencia de goles.

Camino al título

Primera fase

Santander 1-0 Arauca

Santander 4-0 Casanare

Santander 0-0- Meta

Santander 0-0 Córdoba

Segunda fase

Santander 3-1 Bogotá

Santander 2-2 Bolívar

Santander 3-1 Caldas

Santander 3-1 Antioquia

Santander 3-4 Atlántico

Fase final

Santander 3-0 Tolima

Santander 0-3 Antioquia

Santander 1-0 Córdoba

Santander 1-1 Valle

Santander 5-2 Antioquia