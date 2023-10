Es una conquista de su propio espíritu, donde el fuego base que lo alimenta sigue estando dentro de ella. “Esto me apasiona y lo sigo sintiendo, por eso estamos acá”, dijo con inspiración luego de otra dura confesión previa: “No se imaginan cómo estoy montando, es a veces muy doloroso”.

Acaba de cumplir 32 años, el pasado 10 de octubre, en un año en el que ha pasado por dos cirugías, prevé una tercera, y el dolor físico dio paso a un rumiar en su mente: la duda. “¿Qué estoy haciendo, me enloquecí?”, confesó la colombiana Mariana Pajón este domingo tras ganar su tercer oro panamericano en Santiago 2023.

El cuerpo de Mariana resiente no solo sus actuales problemas físicos, el más inmediato su hombro derecho que prontamente pasará por el quirófano, sino la sumatoria de sus caídas que están en su memoria corporal.

Múltiples fracturas repartidas entre manos, brazos, tobillos, rodillas, costillas y hombros. Conmociones cerebrales, una parálisis facial, un hematoma que casi le cuesta un riñón, injertos de huesos, nueve tornillos y dos platinas en la muñeca izquierda, reseñaba un diario colombiano.

Ella misma reconoció que no ha podido “montar” (subir a la bicicleta). “Solo cuando tengo que hacerlo, en carreras. Me tocó bajarle”, relató.

Todo eso está detrás, aunque cuando se la ve correr pareciera tan fácil, como este domingo en la pista de BMX del Parque Peñalolén en la capital chilena, donde sacó una clara ventaja sobre la canadiense Molly Simpson en la final.

Para Pajón su tercera medalla es “importantísima”, no es una frase hecha que repiten los deportistas.

“Creo que cada vez se pone más retador. El año no ha sido fácil, entre altas y bajas no poderse preparar bien, pero con inteligencia se llegó acá. Lo he logrado”, afirmó.

Los Juegos Panamericanos eran uno de sus objetivos, el siguiente es París 2024.

“Son más o menos en un poco más de seis meses, primero tenemos que clasificar. Tenemos dos plazas de mujeres por primera vez y tres de hombres, es increíble el trabajo que ha hecho el equipo y la idea es mantenerlos de aquí allá”, remarcó la colombiana que celebró el desempeño de su compatriota Gabriela Bolle, quien subió al podio con ella con un bronce.