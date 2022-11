$!Brasil busca saldar la deuda de los últimos Mundiales

En Rusia 2018 cayó en cuartos contra Bélgica, pero no bajó los brazos, conservó la misma línea técnica y, se fortaleció al aprender de los errores.

Brasil busca saldar la deuda pendiente de los últimos Mundiales y, de inicio, en Catar 2022 no la tendrá fácil en el Grupo G, donde lo esperan Suiza, Serbia y Camerún.

Xherdan Shaqiri es una de sus principales cartas ofensivas, para apostar por un lugar en la siguiente fase. El reto para los suizos es avanzar por primera vez a los cuartos de final desde que lo consiguieran en 1954, cuando justamente fueron anfitriones.

Para pasar de ronda

Serbia, antigua Yugoslavia, es una escuadra con un rico proceso futbolístico, pero que le ha costado hacer valer en sus últimas tres participaciones, donde no pasó de la primera ronda.

Los serbios esperan imponer su juego en la zona, así como lo hicieron en las Eliminatorias Europeas, en donde dejaron en el camino a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Es una escuadra que apuesta por el buen trato de balón y que tiene en Dušan Vlahovi, de Juventus, a uno de sus jugadores más destacados.

Busca recuperar el protagonismo

Desde que Roger Milla lideró aquella selección que se instaló en los cuartos de final de Italia 1990, Camerún no ha podido brillar, más allá de que suele presentarse a los Mundiales y en África también es constante animador.

A Rusia 2018 no asistió y entre Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 no ha cosechado puntos, aspecto que intentará superar para no transformarse en la Cenicienta de un grupo muy competitivo, donde Brasil, Suiza y Serbia, a priori, se disputarían las dos plazas para los octavos de final.