Destrozados, así se muestran los deportistas colombianos luego de que el país perdiera la sede de los Juegos Panamericanos.

El alcalde de la capital del Atlántico, Alejandro Char, afirmó que el Gobierno Nacional debió transferir cuatro millones de dólares a Panam Sports antes del 31 de diciembre, pero eso no sucedió.

“Sin palabras, corazón roto”, escribió la tres veces medallista olímpica, la bicicrosista Mariana Pajón, con tres emojis con caritas llorando, en respuesta a un texto de dolor e impotencia que subió su colega, el también piloto Carlos Ramírez, en su cuenta de Instagram.

“Definitivamente, no tengo palabras para lo que estoy sintiendo en estos momentos. ¿Cómo es posible que dejemos perder la oportunidad de tener unos Juegos Panamericanos en nuestro país?”, esas fueron las primeras palabras de Ramírez, ganador de dos bronces olímpicos, quien expresó que de esta manera se destruyen los sueños de tantos deportistas de poder competir en un magno evento deportivo en territorio nacional, pero también los de las personas que trabajaron duro para lograr esta candidatura.

“¿Nos volverán a tener en cuenta para este evento? No lo sé, pero si me preguntan a mí creo que no volverán a creer en nuestra palabra”, añadió Ramírez.