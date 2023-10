David Alonso: “Ha sido una gran batalla, he tenido bastantes contactos con otros pilotos, pero me he mantenido sobre la moto. No estaba del todo cómodo con el cambio pero hemos terminado con opciones de lograr el triunfo”.



| https://t.co/JEtcEivSpP#IndonesianGP pic.twitter.com/NGlo15eDXb