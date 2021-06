Con 29 colombianos en el ‘field’, entre ellos algunos santandereanos, desde este jueves se llevará a cabo en el Club Campestre de Bucaramanga el Holcim Colombia Classic presentado por Volvo, certamen que hace parte del PGA Tour Latinoamérica, que regresa a Colombia después de cuatro años.

El torneo contará con 19 de los top-20 del Listado de Puntos. El estadounidense Brandon Matthews estrenará su condición del No. 1 del ranking, mientras que el No. 2, Álvaro Ortiz, será la gran ausencia del evento. El mexicano no estará en el field debido a su participación en el U.S. Open en Torrey Pines.

El field del prestigioso campeonato lo integran 144 jugadores de 19 países.

El desglose de jugadores por país es el siguiente: Estados Unidos (79), Colombia (29), Argentina (15), México (9), Canadá (5), Brasil (3), Ecuador (2), Australia (1), Bolivia (1), Corea del Sur (1), España (1), Finlandia (1), Francia (1), Guatemala (1), Holanda (1), Noruega (1) y Perú (1).

Dentro de la legión de ‘cafeteros’, aparecen los ya habituales Ricardo Celia, Andrés Echavarría, Santiago Gómez y Camilo Aguado, como miembros con tarjeta completa del circuito, junto a Juan Pablo Luna y el santandereano Iván Camilo Ramírez, condicionales; Colombia tendrá en el partidor a otros 23 jugadores, unos invitados por el Campestre de Bucaramanga, y otros que llegaron por la vía del ‘Monday Qualy’ y el selectivo interno del club.

La cuota de aficionados de Santander la componen, entre otros, Juan Angarita, Juan David Coy, Javier Gil, Camilo Samur, Pedro Nicolás Russi y Juan Camilo Vesga.

Entre tanto, habitualmente, los socios del Club Campestre de Bucaramanga juegan el campo como par-72. Sin embargo, para esta edición del Holcim Colombia Classic presentado por Volvo, el hoyo 17 pasará a jugarse como par-4 y no como par-5. Ese cambio hará que el campo se juegue como par-71.

El evento, que inicia este jueves, se extenderá hasta el próximo domingo, con cuatro días de intensa actividad.