Colombia está en los octavos de final de un Mundial Femenino por segunda vez en su historia

Las cafeteras clasificaron como primeras de su zona y ahora se medirán ante Jamaica en los octavos de final.

La selección Colombia consolidó su tiquete a los octavos de final de la novena edición de la Copa del Mundo que se celebra en Australia y Nueva Zelanda, pese a perder 1-0 ante Marruecos en la última fecha del Grupo H del certamen, donde terminó en el primer lugar.

Tras un primer acto con pocos remates en el que Colombia no aguantó el dominio de Marruecos, en el segundo tiempo Linda Caicedo y Mayra Ramírez, pese a que no estuvieron acertadas, lograron cambiarle la cara a un equipo que no logró encontrar ese fútbol que se le vio en los dos primeros juegos de la fase de grupos.

Las fallas fueron claras

El inicio del partido entre la selección Colombia y Marruecos mostró a un equipo ‘cafetero’ con más dudas que certezas, sus adversarias fueron insistentes en la recuperación del balón y frenaron el flujo del juego en la zona ofensiva en la que Catalina Usme, Leicy Santos, Linda Caicedo y Mayra Ramírez no lograron conectarse.

Finalizando el primer tiempo, en una desafortunada e innecesaria acción, la defensora santandereana Daniela Arias cometió una falta en el área de 'La Tricolor' que fue sancionada con un cobro desde el punto penal.

Aunque Catalina Pérez atajó el disparo, la rápida reacción de las rivales tuvo su recompensa, Anissa Lahmari, al minuto 45+4 abrió el marcador.

Colombia intentó despertar

Los segundos 45’ fueron diferentes, Colombia intentó igualar el marcador, con un equipo que de menos a más, mostró por momentos un juego de profundidad en el ataque que no se supo interpretar.

Mayra Ramírez fue una de las jugadoras más insistentes, por momentos logró salirse de la fuerte marcación de Marruecos; sin embargo, fue errática en algunas ocasiones y en otras, no tuvo suerte, pues hasta el palo le negó la posibilidad de celebrar lo que hubiese sido su primer gol en la competencia.

Al final del partido, con el marcador en contra, las jugadoras colombianas intentaron dominar el encuentro; pero, sus esfuerzos no fueron suficientes ante un adversario que tuvo en su arquera a la figura del partido.

Próximo reto

Con este resultado y tras el empate de Alemania ante Corea del Sur, la selección Colombia clasificó como primera de su grupo con seis unidades, ahora se mediría ante Jamaica el próximo martes 8 de agosto, el encuentro se jugará a las 3:00 a.m.

Esta es la segunda vez que Colombia avanza a los octavos de final del Mundial, luego de conseguirlo en Canadá 2015, donde perdió ante Estados Unidos.