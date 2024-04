James Rodríguez amenaza histórico registro de Falcao García en la selección Colombia

En la temporada 2024, la selección Colombia tiene objetivos en la Copa América y la Copa Sudamericana.

Colombia's James Rodriguez(R)tries to control the ball marked by Peru's Oscar Vilchez (L) and Peru's Christian Cueva (C) looks on during their Copa America Centenario quarterfinal football match in East Rutherford, New Jersey, United States, on June 17, 2016. / AFP / DON EMMERT

Radamel Falcao García es uno de los futbolistas más queridos en Colombia, no solo por lo que representa como gran jugador y goleador, sino por su calidad humana, constancia y disciplina.

‘El Tigre’ de Santa Marta, ahora con 38 años, dejó huna huella imborrable en el balompié nacional, al destacarse con la selección Colombia, de la que es el goleador histórico con 36 tantos y con clubes como River Plate, Oporto, Atlético de Madrid y Mónaco.

Ahora en el Rayo Vallecano español no goza de un gran momento, porque las lesiones lo han mermado y la falta de continuidad lo ha separado de la selección Colombia.

Falcao García, quien en su mejor momento hizo parte del equipo ideal de la Fifa, junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, confía en volver a la selección Colombia para aumentar sus registros goleadores, pero la tarea no será fácil porque hay varios delanteros que están en un mejor momento.

Colombia's midfielder James Rodriguez (L) hugs his teammate Radamel Falcao before he enters to the field during their WC 2018 qualification football match against Chile in Barranquilla, Colombia, on November 10, 2016. / AFP / Luis Acosta

En caso de que Falcao García no pueda volver a la escuadra nacional que orienta Néstor Lorenzo, el camino queda dispuesto para que James Rodríguez se le acerque y, por qué no, lo supere en número de anotaciones.

Falcao García es el máximo artillero de la selección nacional, con 36 tantos, pero James Rodríguez lo escolta con 27 dianas.

Eso sí, a favor de James Rodríguez está que es el futbolista que más goles suma en partidos oficiales. Falcao toma ventaja gracias a los goles convertidos en partidos amistosos.

A James Rodríguez le quedan alrededor de tres goles como futbolista profesional y en ese tiempo podría perfectamente superar la cifra de Falcao García.

MADRID, 26/03/2024.- El centrocampista de la selección de Colombia James Rodríguez (2d) lucha con Denis Dragus, de la selección rumana, durante el partido amistoso que las selecciones de fútbol de Colombia y Rumanía disputan hoy martes en el estadio Metropolitano, en Madrid. EFE/Sergio Pérez

Cabe recordar que, recientemente, en su canal de Twitch, James sostuvo que su ambición es disputar el próximo Mundial en 2026 y que no le quedan más de tres años como futbolista profesional.

“La idea es jugar el Mundial de Estados Unidos y pensar bien las cosas. Me quiero retirar en una competición grande o en un equipo bueno, así que aprovéchenme y véanme en estos tres añitos, que quizás sean los últimos tres años. No sé todavía, estoy pensándolo bien”, indicó James, quien aunque en el Sao Paulo todavía no termina de consolidarse, en la selección Colombia cada vez que juega marca la diferencia.

James Rodríguez podría acercarse a Falcao en la temporada 2024, debido a que tendrá mucha actividad, tanto en la Copa América, como en las Eliminatorias Sudamericanas.

La tabla de goleadores históricos de la Selección Colombia

1 - Falcao García - 36 goles

2 - James Rodríguez - 27 goles

3 - Arnoldo Iguarán - 25 goles

4 - Faustino Asprilla - 20 goles

5 - Freddy Rincón - 17 goles

6 - Carlos Bacca - 16 goles

7 - Teófilo Gutiérrez - 15 goles

8 - Víctor Aristizábal - 15 goles

9 - Adolfo Valencia - 14 goles