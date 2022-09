Con o sin renovación, estos son los retos de Néstor Lorenzo y la Selección Colombia

Muchas críticas ha recibido el entrenador Néstor Lorenzo por su primera convocatoria oficial al frente de la Selección Colombia, en la que citó a jugadores que para muchos no están en un momento competitivo óptimo.

Además, varios ya tienen más de 30 años y llegarían muy veteranos al próximo Mundial, en 2026. Sin embargo, hay algo a tener en cuenta y es que en los últimos años la renovación del balompié nacional no es la de hace una década, cuando en las divisiones menores de los clubes y también en las Selecciones categorías sub 17 y sub 20 se observaban grandes prospectos.

Es primordial conformar un plantel fuerte, con hombres de experiencia y también de juventud, que se convierte en una mezcla clave para los buenos resultados.

Luego de la primera convocatoria, en Vanguardia repasamos algunos de los objetivos que deberán buscar Néstor Lorenzo y sus pupilos, más allá de si se consiguen con los futbolistas del proceso anterior, James y compañía, o con los nuevos.

Diez objetivos a cumplir de Lorenzo y la selección

1. Un buen Mundial: No cabe duda de que el objetivo principal de la Selección es volver a un Mundial, tras ausentarse de Catar 2022, pero deberá ir un poco más allá porque también es cierto que a la cita de Canadá, Estados Unidos y México, por Sudamérica otorgan seis cupos directos y uno más por repechaje. Así que la tarea, en el papel, parece más sencilla.

2. La Copa América: Después de ser campeón como local en el 2001, Colombia no logra un título en la Copa América. Ya es hora de que la escuadra nacional apueste en grande por este certamen, al que muchas veces se asiste en modo preparación para la Eliminatoria.

3. Idea de juego clara: Los equipos que marcan historia, siempre tuvieron claridad a la hora de jugar, ya sea por sus planteamientos ofensivos, por el orden táctico, la seguridad de la defensa o los contraataques, entre otros. En el último proceso eliminatorio, Colombia perdió la brújula y no logró desarrollar un modelo futbolístico que le permitiera alcanzar los objetivos.

4. Equipo ideal: Las generaciones exitosas en ‘La Tricolor’, como la de la década del 90 y la del 2010, tuvieron algo similar: que tenían un equipo ideal. Todos sabían cuál era la nómina de estos elencos, porque la repetición garantizaba elevar el rendimiento. Cuando se hacen muchos cambios el colectivo se resiente y el desempeño baja.