Entrenador del Sao Paulo habló sin tapujos del futuro de James Rodríguez y le mandó una crítica a la selección Colombia.

El Sao Paulo de Brasil cerró la temporada 2023 con una victoria 1-0 ante el Flamengo y en medio de la expectativa por el futuro de James Rodríguez, quien dejó abierta la puerta de su posible salida del club.

En el Sao Paulo, James Rodríguez ha jugado poco, a pesar de que, por ejemplo, en la selección Colombia ha sido determinante en los últimos cuatro partidos de las Eliminatorias Sudamericanas, contra Uruguay, Ecuador, Brasil y Paraguay.

En entrevista exclusiva para el medio brasilero Globo Sporte, James tocó diferentes temas, entre ellos su futuro.

“Intentaré estar bien para ayudar al equipo si me quedo o no”, dijo el colombiano, dejando dudas con relación a su continuidad en el equipo brasileño.

“En el fútbol todo cambia muy rápidamente. Nunca me gustó hablar del futuro, solo Dios lo sabe. Me gusta hablar del presente, de la vida cotidiana. No sé qué pasará en 2024, el fútbol cambia mucho. Un día estamos aquí, otro día estamos en otro lugar. No lo sé, me gusta hablar del presente, y el presente es el ahora. Intentaré estar bien para ayudar al equipo me quede o no”, agregó el exjugador del Real Madrid, Bayern Múnich y Everton, entre otros.

Ahora, quien se refirió al tema fue justamente el entrenador del club paulista, Dorival Júnior, quien aseguró que cuenta con el colombiano y también reconoció que cada vez que llega de jugar con la selección 'cafetera' tiene molestias físicas.