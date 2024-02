Este es Angelo Marsiglia, el técnico de la selección Colombia femenina

“Queremos ganarle a Panamá que es el primer rival, es duro, no marca tanta diferencia como en el masculino pero en el femenino ha tenido un crecimiento importante, después está Brasil que es un rival muy fuerte y cerramos con Puerto Rico que igualmente tiene su planteamiento, y de ahí en adelante irnos al mata mata y seguir avanzando y creciendo hasta la final”, dice con confianza Marsiglia, quien tomó las riendas del equipo en octubre de 2023.

Para Marsiglia, el fútbol femenino se ha desarrollado en Colombia con gran velocidad de resultados desde aquella primera liga en 2017.

“Hay que mirar el lado positivo y en todo lo que hemos crecido, hay que ver todo lo que se ha avanzado y pulir lo que se puede, como este nuevo torneo local que permite que haya mas competencia, que es lo que piden las jugadoras para estar al nivel de Brasil, de las jugadoras de Europa, que todo el año están compitiendo”.

Lea también: Los días en Europa de Falcao García estarían contados: conozca el club que se interesa por el colombiano

¿Qué viene después de la Copa Oro?

“La Federación me ha dado todo su respaldo y estoy muy orgulloso de representar a mi país en cualquier categoría. Como entrenador de la selección mayor en un torneo internacional, estamos proyectados para los Juegos Olímpicos de París 2024, es mi trabajo y lo hago como siempre lo he hecho, soy un empleado de la Federación y estaré siempre en el rol que ellos me quieran dar”, expresó Marsiglia.

La primera edición de la Copa Oro femenina, que comenzó el martes en Estados Unidos con doce selecciones, entre ellas cuatro invitadas de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), se disputará hasta el 10 de marzo.