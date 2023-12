La Fifa se rinde a los pies de James Rodríguez tras su temporada con la selección Colombia

Incluso, el ente que rige el balompié mundial comparó a James con Diego Maradona, quien jugó el Mundial de 1994 sin tener actividad a nivel de clubes y también con Juan Román Riquelme, que en su momento no actuaba en el Villarreal de España, pero en la selección Argentina era determinante.

"El renacimiento de James Rodríguez, la 'bendición' de Lorenzo que salió bien", tituló la Fifa el artículo, en donde destaca la presencia de James, a pesar de no tener continuidad en su club, el Sao Paulo.

La Fifa no tuvo reparos para destacar la actualidad de James Rodríguez con la selección Colombia.

"La Selección Colombia tiene 12 puntos y ocupa el tercer lugar de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa Mundial de la Fifa 2026, dos puntos abajo de Argentina y uno de Uruguay. James Rodríguez (ahora en Sao Paulo, en busca de una regularidad que no termina de llegar por no encontrar la plenitud física) fue titular en los últimos cuatro encuentros (2-2 con Uruguay, 0-0 contra Ecuador, 2-1 ante Brasil y 1 a 0 vs. Colombia). Y volvió a brillar. Como en las viejas -buenas- épocas", indica la Fifa.

"Aquí, un repaso por parte del plan creado por Lorenzo en torno a James, a quien en Sao Paulo todavía le depositan expectativas, tras una temporada irregular en la que disputó 14 partidos, marcó un gol y dio tres asistencias", agregó la Fifa.

James se enfoca en el 2024, donde buscará mayor continuidad en su club y aportar para que Colombia consiga el título de la Copa América, así como que se consolide en la cima del Premundial.