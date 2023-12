Medio español critica con fuerza a James Rodríguez, de quien dice que saca excusas.

Aunque James Rodríguez está de vacaciones, su nombre no deja de arrojar diferentes opiniones.

El futbolista colombiano, de destacado semestre con la escuadra nacional en las Eliminatorias Sudamericanas, pero con poca continuidad en el Sao Paulo de Brasil, ahora es el centro de las críticas del diario español Marca.

Hace poco tiempo, James dejó abierta la posibilidad de salir del cuadro paulista, donde jugó 14 partidos, con un total de un gol y tres asistencias.

“En el fútbol todo cambia muy rápidamente. Nunca me gustó hablar del futuro, solo Dios lo sabe. Me gusta hablar del presente, de la vida cotidiana. No sé qué pasará en 2024, el fútbol cambia mucho. Un día estamos aquí, otro día estamos en otro lugar. No lo sé, me gusta hablar del presente, y el presente es el ahora. Intentaré estar bien para ayudar al equipo me quede o no”, dijo el exjugador del Real Madrid, el Bayern Múnich y el Everton, entre otros, para Globo Sporte.

Por otra parte, en las últimas horas, James sostuvo para el mismo medio que su paso por el fútbol de Qatar no fue el mejor porque no logró adaptarse.