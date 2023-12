Falcao García se alteró por las críticas recibidas ante su gesto con una vendedora ambulante.

En redes sociales, un influenciador reconocido como Manuel Alejandro encontró a Lisa, como se identificó la mujer de 18 años de edad, quien no cuenta con ayuda por parte de su familia y que tiene como sueño graduarse del colegio. Para cumplir este objetivo, Lisa se dedica a comercializar algunas cosas.

Radamel Falcao García es considerado por muchos el mejor futbolista colombiano de la historia, no solo por su desempeño en los terrenos de juego, sino fuera de ellos.

No obstante, un nuevo capítulo surgió alrededor del noble gesto de Falcao.

En las imágenes, el influenciador le entrega más dinero, enviado por el jugador colombiano, y la mujer no pudo evitar las lágrimas, agradeciendo a Radamel por su lindo detalle.

“Hola Lisa, soy Radamel Falcao y quiero decirte que vi tu video y admiro la manera en la que te esfuerzas por terminar tus estudios. Me uní con Manuel y te vamos a dar una sorpresa, espero que te guste. Un abrazo grande y que Dios te bendiga”, aseguró Falcao en el video.

En la red social de X (antigua Twitter), el usuario conocido como @Latienda3 citó un comentario del periodista Ricardo Henao en el que decía: “Haz el bien y no mires a quién, tampoco necesitas publicarlo en redes sociales...”.

Resulta que en redes sociales existieron personas que tomaron a mal la acción de Falcao, pues para ellos este tipo de actos no deben hacerse públicos.

El tuitero lo asumió como indirecta para Falcao y le dijo “ahí te hablan”, a lo que el goleador histórico de la selección Colombia respondió inmediatamente.

“Si ves alguna publicación en mis redes sociales, mándamela porque no me enteré. Lo que hagan terceros no lo puedo controlar yo”, dijo Falcao García.

Luego, varias personas respaldaron al goleador 'cafetero'.