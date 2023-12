Video | El drama que vive el futbolista colombiano Freddy Guarín: "no me dejan entrar a mi casa"

Por lo menos así lo dio a conocer el futbolista en un video en vivo que realizó en Instagram el pasado 24 de diciembre. “Ya van como tres o cuatro veces que no me dejan entrar a mi casa, la casa que yo compré con mi propia plata”, aseguró el exjugador de clubes como Boca Juniors, Oporto, Inter de Milán y Millonarios.

En el ocaso de su carrera profesional, Guarín jugó en Millonarios. Fue en 2021. No tuvo muchos minutos. Todo el tiempo lo criticaron por su condición física, que no era la mejor (estaba pasado de kilos). También se decía que le gustaba la vida nocturna, la rumba, y que por eso no lograba rendir en la cancha.

En ese momento protagonizó un altercado en el que, presuntamente borracho, habría tenido una pelea con sus familiares. Eso lo puso en el foco de la opinión pública como un hombre violento. Se retiró del fútbol. Empezó a buscar ayuda para recomponer su vida.

“Yo he sido un hombre bueno. He tenido mis errores y me hago responsable de ellos”, agregó el deportista, de quien después de su retiro dejó de hablarse en los medios. Sin embargo, al parecer aún no ha encontrado el equilibrio que buscaba.

Lea también. Junior ganó demanda por Luis Díaz y se lleva un dineral para armar una gran nómina en el 2024

Esto, debido a que en el en vivo comentó con un tono de amargura profunda “como se los dije hace unos días a mi mamá, mi papá, a mis hijos: estoy cansado de que la gente se aproveche de las debilidades”.

Guarín tiene 37 años. Según deja ver en sus redes sociales vive en Medellín, pero constantemente viaja al extranjero. Se dice que ha invertido en proyectos de vivienda. También que es socio de una barbería que queda en el Parque Lleras y hace poco estuvo en el partido de las Leyendas de la Conmebol que se realizó en el estadio del Inter de Miami.

Con información de El Colombiano