Video: Camilo Zúñiga criticó a los hinchas de la selección Colombia por no valorar a los ídolos

Camilo Zúñiga, dueño de la posición de lateral derecho de la selección Colombia durante un largo periodo, especialmente de cara a las Eliminatorias al Mundial de Brasil 2014 y luego en la cita orbital en la que la escuadra nacional alcanzó los cuartos de final, sostuvo que en Colombia no se valoran a los ídolos.

“Yo voy a ser claro y directo. Creo que cero (se valoran los ídolos) en el sentido en que he estado en otros lados y aprecian más el trabajo de uno que en casa. No solo por mí, sé que ha pasado con muchos jugadores. Mira lo que le pasó a Carlos Sánchez que se fue para Argentina y en una entrevista dijo que lo que vivió en Colombia no pudo haber pasado. El brasileño llega a su casa y lo consienten, el argentino llega y es Dios. Nosotros tenemos al goleador del Mundial y le damos duro. Que le den duro los de afuera como hacen los argentinos. El tema de valorar los ídolos y que han dejado huella todavía falta”, dijo para el medios AS Camilo Zúñiga, quien en su época de jugador se caracterizó por su habilidad técnica para desequilibrar por el sector derecho.

El futbolista ya retirado, de 37 años, también salió en defensa de James Rodríguez, quien en los últimos años ha sido el centro de las críticas.

“Es lo más de buena gente, no sé qué pasa con ese loco. La gente dice que podía haber dado más, pero no ha corrido con suerte con el tema de las lesiones. Hablo como persona y ser humano, es un 'pelao top', muy buena gente, tranquilo, que mantiene sonriendo. En lo deportivo, fue el goleador del Mundial ¿qué le voy a decir?”, dijo Zúñiga.