El risaraldense volvió a mostrar un gran tenis, con solidez en su saque y gran devolución, demostrando lo que tanto había hablado en la previa de la confrontación, cuando decía que en duelos de Copa Davis el escalafón del ATP Tour no interesa.

El primer set fue impecable para el colombiano, porque quebró en dos oportunidades, haciendo respetar el suyo y así selló un marcador contundente de 6-1, para ir al segundo set en el que el sueco reaccionó, pero Santiago supo reponerse para cerrar el partido con un 6-4 en una hora y 27 minutos de partido.

“Muy contento de dar el primer punto, porque como lo he dicho estos días, mientras el país cuente conmigo y yo me sienta en capacidad estaré dispuesto. Él es un gran jugador, pero afortunadamente me recuperé en el momento difícil del segundo set, por eso orgulloso, tranquilo, motivado y feliz de ganar, con el apoyo de la gente, el cariño de todos, que a pesar de todo, siguen creyendo”, aseguró Giraldo.

Con el triunfo de Giraldo, ahora la serie continúa con el juego de fondo, entre el número uno de Co-lombia, Daniel Galán, frente al número dos de Suecia, Mikael Ymer.

La serie continuará el sábado con el duelo de dobles, en el que serán protagonistas los vallecaucanos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, y con los otros dos duelos de sencillos, si se hacen necesarios.

El duelo entre Colombia y Suecia se juega de forma paralela con otras 11 llaves que marcarán el cupo para 12 equipos al Grupo Mundial, en el que ya están sembrados Croacia, España, Estados Unidos y Francia, además de los invitados Argentina y Gran Bretaña.