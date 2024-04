Cómo refinanciar un crédito hipotecario con la reducción de las tasas de interés

Cualquier persona que tenga un crédito hipotecario en Colombia puede realizar una compra de cartera con otra entidad de su preferencia.

Las tasas de interés en el país estuvieron durante el 2023 por encima del 13% cada mes, incidiendo en diversos productos financieros como créditos de libre consumo, libranza y créditos hipotecarios. Este indicador económico se ve afectado por otros como la inflación y el aumento del salario mínimo, debido a las condiciones macroeconómicas, por esta razón las tasas han venido aumentando desde 2022 cuando pasaron del 4 % en enero, a un 12 % en diciembre, y continuando su alza en 2023.

Para febrero de 2024, se ve el primer indicio de bajas de tasas de interés, con el anuncio del Banco de la República de disminuir las tasas de interés al 12.75% desde que comenzó la subida más fuerte en 2022. Se espera que las tasas continúen bajando y se regularicen a mediados del 2025 por debajo del 7 %, según expertos economistas de diversas entidades bancarias como Fedesarrollo y Camacol.

La decisión del Banco de la República incide directamente en muchos colombianos que tienen diversas obligaciones financieras, y abre posibilidades para refinanciar créditos y compromisos financieros.

Para muchos ciudadanos que tienen un crédito hipotecario vigente con tasas de interés altas y en muchos casos cuotas mensuales elevadas, la bajada de estas tasas, puede ayudarles con una compra de cartera para refinanciar su crédito.

¿Cómo hacer para que las cuota mensuales queden más bajas?

¿Cómo hacer para que las cuota mensuales queden más bajas?

¿Qué es la compra de cartera?

Es el traslado de un saldo de crédito hipotecario de una entidad financiera a otra que ofrece mejores tasas de interés tanto mensuales como anuales. Es un recurso que usan muchos en el país para bajar el valor de las cuotas mensuales.

Aspectos importantes a tener en cuenta

► En el momento de realizar la compra de cartera hipotecaria es importante tener en cuenta que no se pueden hacer modificaciones en cuanto a los titulares del crédito, si una pareja aparece como propietaria, deberán continuar igual para la compra de cartera.

► Por otro lado, si la persona que tiene el crédito es beneficiaria de un subsidio que ayuda a la tasa de interés del pago mensual del crédito o un Fondo de Reserva para la Estabilización de Cartera Hipotecaria. FRECH, este se perderá al realizar la compra de cartera. Esto se debe a que cuando se hace una compra de cartera, la obligación queda cancelada en la anterior entidad y se pierde el beneficio de la cobertura, y no puede ser solicitada nuevamente pues solo se brinda una vez.

► Por esto, se debe revisar y hacer los cálculos, pues en muchos casos el beneficio con la nueva entidad compensa la tasa y resulta mejora que tener algún auxilio económico de subsidio.

►Es importante tener presente, que al momento de realizar la compra de cartera, no se tendrán que hacer nuevos trámites notariales y no pagarás nuevamente por ellos, pues es un proceso interno entre bancos. El inmueble continuará hipotecado, solo cambiará la entidad de dicha hipoteca.

►La compra de cartera puede realizarse para créditos que se hayan tomado en pesos o en UVR tanto en viviendas VIS como No VIS, sin embargo, no puede realizarse para Leasing Habitacional. La compra de cartera hipotecaria tradicional aplica solo para viviendas residenciales, no para inmuebles comerciales.

►Algunas entidades bancarias no cobran un nuevo avalúo de la propiedad para comprar cartera, sino que, si el valor a prestar es de cierto monto, estará exento de pagar el avalúo. Ejemplo si el valor a prestar es más de 120 millones de pesos no pagará avalúo.

¿Cuáles son las ventajas de comprar la cartera de tu crédito de vivienda?

►Intereses más bajos: La entidad financiera que quiera comprar cartera, ofrecerá intereses más bajos tanto de forma anual como mensual. De esta forma, el valor de la cuota mensual bajará, por lo que la persona tendrá más dinero en el corto plazo, y un ahorro, pagando menos a largo plazo.

En muchos casos, la tasa de interés puede bajar en varios puntos porcentuales.

►Abono a capital: La compra de cartera en la mayoría de figuras crediticias permite realizar abonos a capital, que reducen el valor que se adeuda al banco.

►Seguro de desempleo: Dentro de las entidades financieras, muchas ofrecen este seguro voluntario que ayuda a cubrir el crédito en caso de una eventualidad de este tipo.

Un ejemplo práctico, es que, si la persona tiene un crédito hipotecario por 130 millones de pesos, suponiendo que lo sacó en febrero del 2023 y la tasa de interés estaba al 19% anual y paga $1.900.000, con una compra de cartera en otra entidad con un 15% anual, pasará a pagar $1.600.000, ahorrándose $300.000 mes a mes.

Por esto, tenemos una campaña especial para poder comprar cartera con tasas desde el 12.9 % efectivo anual, lo que les permitirá a muchos reducir el valor de su pago mensual y aliviar sus cargas financieras".

Documentos para la compra de cartera

Estos son algunos documentos que se deben tener en cuenta y preparar al momento de realizar la compra de cartera hipotecaria:

◙ Extracto del crédito hipotecario actual

◙ Certificado de tradición y libertad del inmueble que tiene el crédito

◙ Si es empleado, la certificación laboral y volantes de nómina

◙ Declaración de renta (Si aplica para quién pide la compra de cartera).

◙ Último avalúo del inmueble

◙ Fotocopia de la cédula