Crisis en Bucaramanga: aumenta desempleo y se desploman empleos formales en primeros meses de 2024

Para el trimestre móvil diciembre 2023 - febrero 2024, las ciudades con mayor tasa de desocupación fueron: #Quibdó (28,4 %), #Riohacha (19,8 %) y #Florencia (16,9 %). Las de menor fueron: #Manizales A.M. (10,9 %), #Barranquilla A.M. (10,4 %) y #Medellín A.M. (9,9 %). pic.twitter.com/jjNR951xYG