$!El selenio evita que nos envenenemos con mercurio, concluye investigación en Santander

Mercurio en Santurbán

Entonces, entro hace cuatro años al estudio más reciente en el que involucramos la idea de que no solo es el mercurio la sustancia que debe cuidarse en el sector minero, sino que hay otras. Por eso, se midió este tipo de sustancias en el cabello de humanos. Nos interesaban las mezclas químicas y eso es cuando aparecen otros elementos tóxicos.

Archivo / VANGUARDIA La cantidad de personas con empleo en Bucaramanga A.M. aumentó en enero de 2024, es decir, hay 16 mil ocupados más que en enero de 2023.

Archivo / VANGUARDIA La cantidad de personas con empleo en Bucaramanga A.M. aumentó en enero de 2024, es decir, hay 16 mil ocupados más que en enero de 2023.

También la profesora Luz Elena Sánchez hizo unos estudios de genética y encontró que había unos polimorfismos genéticos en una proporción de habitantes de Santurbán, quienes tenían unos genes que los protegían de los efectos tóxicos del mercurio. La gente no lo conoce y es el único lugar en el país en donde se ha encontrado eso.

Quienes han investigado esa situación son mis dos compañeras que le mencioné anteriormente desde hace 10 años. Hay unos efectos. Se supondría que sucedieron por la exposición a mercurio. Uno de esos fue el daño renal, aunque no se encontró nada relevante. Lo otro es que analizaron algunas formas de respuesta inmunológica que tenemos nosotros y encontraron algo relativamente pequeño que estaba alterado, pero no en una magnitud para alertas.

Solo tenemos por ahora las mediciones en cabello, que sí apuntan a lo que he dicho.

La respuesta es que hay selenio en el suelo, pero el dato geológico no se lo puedo resolver. Eso es más para un geólogo, pero lo que sabemos es sobre una anomalía geológica que hay el norte de Boyacá y sur de Santander. El asunto es que cuando se presentan estas cantidades mayores, anómalas en el suelo, pasan directamente a los humanos por la cadena alimenticia que incluye plantas y animales.

¿Cómo lo hacen en Santander?

Aquí hace mucho tiempo utilizan retortas o algunos aditamentos similares, algo así como una tapa de sartén, en donde se pone esa mezcla de mercurio y oro, pero tapado, así se hace en Santander, eso se conectar a una serie de tuberías que recuperan esa mercurio y así se evita que no entre a todo el medioambiente, que no salga al aire o que no caiga al suelo.

Le puede interesar: Cdmb intensifica operativos en la escarpa de Bucaramanga, tras denuncias de minería ilegal