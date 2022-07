El vuelo de Avianca 8499 presentó una emergencia mecánica tras su despegue esta mañana en el aeropuerto internacional Palonegro. Cubría la ruta Bucaramanga - Medellín y sufrió una falla en su motor.

La Aerocivil confirmó la emergencia del vuelo AVA8499, de la aerolínea Avianca, en el aeropuerto internacional Palonegro, que cubría la ruta Bucaramanga - Medellín (en tránsito SKBG/SKRG).

“Despegó a las 08:07 a.m. y a las 08:09 a.m. se declara en emergencia por falla de un motor, regresa a SKBG y aterriza quedando en la pista, la abandonó a las 08:31 a.m. y pista revisada a las 08:33 a.m.”.

La Aeronáutica también aseguró que el aeropuerto registra operaciones normales en sus vuelos.

Por su parte, Avianca ratificó la información de la Aerocivil y señaló que están reacomodando a los pasajeros en los siguientes vuelos, pero con escala en Bogotá, para que lleguen a Medellín hoy mismo.

“Los pasajeros desabordaron. El avión pasó a revisión técnica como práctica de protocolos de seguridad. Tendrá una revisión completa, es decir, de todo el avión”, sostuvo la aerolínea en declaraciones a Vanguardia.