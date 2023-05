Tenemos que seguir produciendo crudos en el Magdalena Medio para alimentar la refinería y no tener que importar hidrocarburos para cargarla. La refinería es el motor del país porque produce la gasolina para el consumo interno, por eso, tenemos que seguirla cuidando y protegiendo, para que sea también el motor de Santander.

En el foro de la ACP escuchamos que a este Gobierno “le gusta la leche, pero no la vaca” para hacer referencia a la coyuntura que vive el país por cuenta de cerrar o no la llave de los hidrocarburos, pero al tiempo querer más regalías, ¿qué piensa sobre eso?

El presupuesto más alto históricamente de regalías es de este bienio (23-24), con cerca de $30 billones para invertir en las regiones, el anterior fue $15 billones. Y Santander recibirá también el doble de regalías en el bienio.

Hay que aclarar también que las regalías son coyunturales, es decir, es un exceso de caja en un momento para hacer inversiones, no para gastos. Y estos recursos pueden bajar por tres factores: el volumen, el precio el petróleo y la tasa de cambio. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de subir la producción para amortiguar el impacto del precio del crudo, incluso el precio con que se hizo el presupuesto fue de 94 dólares y ya va en 72 dólares. La idea es que esa diferencia de precio la compensamos produciendo más.

Bajo este precedente, ¿cómo tienen que gestionarse esos recursos?

Deben ser inversiones con gran impacto para generar empleo y que muevan las economías regionales. Hay que sumarle que debemos ser responsables para diversificar esos recursos con las energías renovables, pero estas tienen una limitante hoy en día y es su porcentaje de despacho. La solar tiene el 16 % de despacho, la eólica tiene el 40 %, pero el gas tiene el 96 % y la hídrica es del 75 %. Tenemos que coexistir definitivamente y es importante hacer la transición a las renovables, pero debemos tener siempre el respaldo de las no renovables.

¿Entonces, cuál debe ser la transición energética ideal?

La transición tiene que mover tres factores fundamentales: que el precio sea razonable; que el país no pierda autoeficiencia energética, es decir, que pueda suministrarse con recursos propios para no depender de otros; y que sea coordinada y armónica con lo que necesita el país.

Colombia no puede darse el lujo de dejar de producir petróleo porque otro lo hace. Aquí el tema no es de oferta, sino de la demanda. Si usted reduce la oferta y dice: no voy a producir más petróleo, otro lo produce y lo suministra al que está necesitando crudo y nos reemplaza. Nosotros tenemos que producir lo mayor posible para exportar y abastecer internamente, más el incremento de las energías renovables hasta el máximo de lo que podamos, y que el país pueda pagarlo.

Nosotros tenemos necesidades como la pobreza y necesitamos los recursos del petróleo para poder financiar esos programas sociales, pero si cerramos la llave del petróleo, pues habrá más gente con hambre y conflicto social mucho más complicado. Para nosotros la transición es: produzcamos lo máximo que podamos de nuestros recursos y exportamos para traer recursos en divisas, y este dinero invertirlo en nuestra transición energética que podamos pagarla.

También tenemos que esperar que las tecnologías bajen de precio, como las baterías de carros eléctricos, que incluso valen el doble que un carro a gasolina. Y si se daña el carro eléctrico es pérdida total porque la batería vale el 80 % del carro.

En esa perspectiva, ¿dónde queda el cambio climático?

Queremos que todos vayamos en esa línea de una transición necesaria. Todos estamos de acuerdo con que debemos afrontar el cambio climático, por eso debemos minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero el problema no es el petróleo, el problema es cómo capturamos esas emisiones que genera el petróleo, y ahí es donde están las empresas de bienes y servicios, así como la academia generando conocimiento e innovación en cómo aplicar tecnologías para reducir esas emisiones.