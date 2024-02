Restaurantes y bares se pronuncian sobre el Pico y Placa metroprolitano y la rumba hasta las 2:00 a.m.

Como resultado de la reunión de la Junta del AMB coincidimos en: -Pico y Placa Metropolitano, en Floridablanca aplicará únicamente por la Autopista. -Hora de rumba hasta la 2 a.m. -Toque de Queda para menores de edad, todos los días, de 11 p.m. a 5 a.m. #FloridablancaEnOrden pic.twitter.com/5qBjVPXETw

La primera se trata del Pico y Placa metropolitano, esta restricción se aplicará en los cuatro municipios mencionados, aunque se regulará por zonas específicas en cada uno de ellos. La otra medida es el toque de queda para menores de edad a partir de las 11:00 p.m. a las 5:00 a.m. Y una tercera decisión está relacionada con el horario de rumba, que ahora irá hasta las 2:00 a.m., actualmente es hasta las 3:00 a.m.