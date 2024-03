¿Cómo funciona el bono pensional para los mayores de 80 años? Presidente de Colpensiones revela todos los detalles

Dice que, aunque este es un primer paso, que aún no alcanza a cubrir a todos los adultos mayores que lo requieren, el gobierno espera ampliarlo a más personas.

- ¿Cómo se puede entender el anuncio del presidente Petro sobre el pago de este subsidio a los colombianos de más de 80 años?

Eso se llama el bono pensional, el nuevo término que le ha puesto el presidente de la República. El Departamento de la Prosperidad Social paga actualmente $80.000 a la gente que está en la extrema pobreza y es superior a los 80 años.

El presidente quiere iniciar un cumplimiento a su programa de gobierno para, a partir de mayo de este año, aumentar de $80 mil a $232 mil esa suma y esperamos que el Congreso de la República también apoye y apruebe la Ley de Pensiones, que se debate en la plenaria del Senado.

La próxima semana, a partir del miércoles, esperamos lograr una votación express y llevarlo a la Cámara de Representantes. La reforma pensional se reclama con urgencia, dado que esa ley tiene 30 años de práctica y requiere de modificaciones y actualizaciones.

Este anuncio del presidente es vital. Ha tenido el más grande apoyo de los alcaldes, me he entrevistado con varios ellos. Inclusive, algunos dicen que quieren aportar también, qué bueno que lo hicieran, para que más rápidamente no sean los 560.000 o 570.000 que podrían entrar en este momento, sino 1,8 millones que están en la pobreza extrema y que sea, como lo propone el presidente, a partir de los 65 años de edad, para hombres y mujeres.

Lea también: Ya van seis personas capturadas por minería ilegal, tras denuncias en Bucaramanga: esto es lo que se sabe

- ¿Estos de 80 hacia arriba, ya los tienen calculados, ¿cuántos son? ¿cuánto sería ese primer grupo y cuánto debe pagar anualmente el gobierno?

El Gobierno pagará del presupuesto nacional a través de Prosperidad Social con los recursos de ellos, el Ministerio del Trabajo y algunos aportes de sobrantes que da Colpensiones, los $232 mil a partir de mayo y será hasta que muera.

- ¿Cuántos son entonces con los que arrancarán?

Según el dato que tiene Prosperidad Social, son 560.000.

- ¿Entonces la reforma pensional que se tramita en el Congreso en este momento sí es necesaria?

Claro, porque incluimos todos los mayores de 65 años de edad y tendría la facultad del presidente para ordenar que en los presupuestos de todos los años en adelante cuando entra en vigente a la reforma no sean los mayores de 80 sino también los mayores de 65 años, hombres y mujeres, que estén en la pobreza extrema.

- ¿El presidente Petro les dijo a los alcaldes que está dispuesto a que esos mayores recursos salgan incluso del Fonpet. ¿Qué opina usted? ¿Eso es viable?

Sí claro, si la ley sale antes del 19 de junio, el presidente tendría una facultad y ordenaría que recursos del Fonpet, recursos regionales sobrantes del presupuesto nacional podrían dedicarse precisamente a esa, que, pienso yo, es la causa más noble de Colombia.