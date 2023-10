Estas serían las consecuencias económicas, si se cortan las relaciones comerciales entre Colombia e Israel

De ese monto total, las exportaciones de Colombia sumaron 339,8 millones de dólares y las importaciones se ubicaron en 49,5 millones de dólares. De esas sumas, 32,1 millones de dólares, es decir, el 8,5 %, correspondió a bienes no minero energéticos, que registraron un alza de 11,7 %.

No obstante, entre enero y agosto de este año las exportaciones de Colombia hacia Israel alcanzaron los 375 millones, lo que representó una caída del 40 % en comparación con el mismo período de 2022.

La reducción generalizada del comercio exterior con Israel este año, detalló Analdex, se debe a factores externos como la crisis logística propia de la pospandemia.

"Con la disminución de contenedores y el consecuente aumento en los costos logísticos. Además de esto, la invasión rusa a Ucrania generó expectativas negativas de crecimiento y de inflación, así como incertidumbre a nivel global”, explicó el gremio colombiano.

"Las relaciones exteriores de Colombia necesitan de la máxima mesura y representar la postura de todos los colombianos, usar los canales adecuados y evaluar las implicaciones que tendrá para el país cada palabra, tanto en el ámbito bilateral como multilateral", dijo María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana.

El exministro Restrepo explicó que esta relación no se puede perder. "Es importantísimo en ese momento citar a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para tratar de encontrarle una salida a esta problemática. Colombia no puede terminar al lado de países o de naciones que no han tenido la capacidad para señalar que aquí hay un acto terrorista por parte de Hamás en Israel. Colombia ha sufrido en carne propia el terrorismo y no puede abstenerse de rechazar el terrorismo, venga de donde venga", agregó.