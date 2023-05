Hay nuevas noticias en nombramientos en el Gobierno de Gustavo Petro.

El Ministerio de Hacienda tiene su nueva viceministra técnica de. Ella es María Fernanda Valdés, quien reemplazará a Gonzalo Hernández, quien salió del cargo junto con José Antonio Ocampo hace una semana.

La nueva viceministra viene de ser viceministra de Desarrollo Empresarial de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

María Fernanda Valdés es economista de la Universidad Icesi de Cali, con maestría en Economía Política Internacional y Desarrollo del Instituto de Estudios Sociales de la Universidad Erasmus de Rotterdam, en Holanda y un doctorado en Economía de la Freie Universität Berlin de Alemania.

Se ha desempeñado como Coordinadora de Proyectos en la Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia, Fescol, organización política del partido socialdemócrata alemán que apoya procesos de aprendizaje e intercambio con experiencias internacionales y de dar visibilidad y reconocimiento a los esfuerzos en la construcción de paz.

Desde allí, María Fernanda Valdés lideró temas relacionados con la justicia social y desarrollo económico sostenible en las áreas de medioambiente, transformación social-ecológica, desigualdades, así como la política económica con énfasis en política fiscal y la justicia tributaria.

Es también catedrática en la Universidad de los Andes, ha sido investigadora en la Universidad Libre de Berlín y autora del libro “Reducing Inequality in Latin America: The Role of Tax Policy”, publicado en 2016.

Recientemente lideró el proceso de empalme del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo entre el Gobierno de Iván Duque y el de Gustavo Petro, lo que la llevó a conocer de primera mano el Ministerio y tomar decisiones sobre los programas que continuarán en el nuevo Gobierno.

En su ámbito personal, María Fernanda Valdés Valencia es una caleña que en sus tiempos libres disfruta de la lectura, la jardinería, su huerta, la cocina vegana y del tiempo en familia. Está casada y tiene una pequeña hija de tres años, una labor que, asegura, será un desafío para ella, para acompañar a su hija y cumplirles a los colombianos.