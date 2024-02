$!¿Qué es el PIB y por qué ha causado tanto revuelo el crecimiento económico de 0,6 % en 2023?

Cinco acciones que puede hacer, si no está de acuerdo con las decisiones tomadas en una asamblea de copropietarios

¿Qué es el PIB?

Un análisis para entender el meollo de este asunto

Antes de empezar con el análisis, Helio Armando Fernández, magíster en Ciencias Económicas y líder del grupo de investigación de la Facultad de Administración de Negocios Internacionales de la UPB Bucaramanga, aclara qué es el crecimiento económico, el cual hace referencia al PIB.

Este se relaciona con uno de los indicadores económicos más importantes en cualquier economía y refleja el cambio o variación del nivel de renta o el valor de los bienes y servicios finales (ojo, solo finales, no intermedios, no materias primas, no insumos) en un periodo determinado.