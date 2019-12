Después de varias semanas de debates la Ley de Crecimiento del gobierno de Iván Duque tuvo el sí por parte del Senado y la Cámara de Representantes.

Para los analistas económicos, esta reforma favorecerá más a las grandes empresas, mientras que el grueso del país no saldrá beneficiado.

“El espíritu de la reforma tributaria sigue siendo el mismo de la Ley de Financiamiento que es generar una cantidad de pasos para tener un menor impuesto de la renta y mayores beneficios a las empresas. Se habla de todas las empresas, pero son las grandes las que se terminarán beneficiando”, explicó Jaime Alberto Rendón, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de La Salle.

Sin mayores modificaciones

Pero antes de analizar qué es lo bueno y malo del estatuto tributario que empezará a regir desde el próximo 1 de enero 2020, es importante recordar que este documento fue el mismo presentado por el Gobierno el año pasado y que posteriormente fue declarado inexequible por la Corte Constitucional.

Es por esto que el estatuto tributario no presentará mayores modificaciones con respecto a lo ya establecido en la reforma del año pa-sado.

Dentro de los cambios que se presentaron estuvo la devolución del IVA al 20% de la población colombiana, aproximadamente 8 millones de personas con menores ingresos del país; la implementación de tres días al año exentos de IVA a un grupo específico de bienes de consumo, y la disminución del 12% al 4% en los aportes al sector público de salud para pensionados de hasta dos salarios mínimos.

Para Rendón, éste último es un artículo importante en los aportes que hace este segmento, mientras que los referentes al IVA los cataloga como populismo por parte del Gobierno.

“En la primera propuesta está demostrado que alguna gente posterga los grandes consumos para estos días y no serán fechas diferentes a los días de oferta que ya estamos acostumbrados. En Estados Unidos no ha tenido gran incidencia y por eso lo están desmontando”, afirmó Rendón.

En el segundo caso, dijo que no es una propuesta clara, sumado a que las familias de menos ingresos hacen sus compras en efectivo y no sitios donde no se expiden facturas.

Con relación a la exención de las cirugías, el docente de Ciencias Económicas y Sociales, considera que es un gasto que se dan algunos y no por necesidad, por lo cual cree que el Estado y los colombianos no pueden entrar a generar un subsidio a ese tipo de compras.

Posición fiscal

Para Camilo Durán, analista de Credicorp Capital, esta erosión adicional de la posición fiscal del país, si bien no es sustancial, se suma al complejo escenario de los próximos años, en los que el gobierno recibirá menos ingresos tributarios provenientes del sector corporativo debido a los estímulos establecidos en la reforma, dentro de los que se destaca el recorte en la tasa estatutaria de renta, las exenciones a algunos sectores específicos, las mega inversiones y el descuento en renta por el IVA pagado en la compra de bienes de capital.

“Con esa disminución en el recaudo, el Gobierno espera compensarla con cambios en el estatuto tributario como el aumento en el impuesto de renta a las personas de mayores ingresos, la sobretasa al sector financiero, el IVA plurifásico a las cervezas y gaseosas, y la extensión del programa de normalización de activos en el exterior”, aseguró Durán.

Además, aseveró el experto de Credicorp Capital que con la instauración de esta Ley de Crecimiento el Ministerio de Hacienda contempla recibir recursos adicionales por cuenta de un mayor crecimiento económico, al igual que de la incorporación de medidas que mejoren el poder de fiscalización de la Dian y la implementación de la factura electrónica.