Video sensible | ¿Por qué le dispararon a La Segura? Reveló detalles del trágico atentado

La Segura reveló que fue víctima de la violencia el 23 de noviembre de 2013, cuando tenía tan solo 18 años.

La influencer La Segura ha conmovido a sus seguidores al revelar detalles impactantes sobre un atentado que sufrió en el pasado.

Durante su participación en el reality show “La Casa de los Famosos Colombia” la caleña, Natalia Segura, ha compartido detalles íntimos de su vida. En una dinámica del reality expuso que fue víctima de la violencia el 23 de noviembre de 2013, cuando tenía tan solo 18 años. Según su testimonio, mientras trabajaba en un negocio de comidas rápidas, fue sorprendida por dos disparos que la dejaron gravemente herida.

“Recuerdo que empecé a llorar y a llorar y a llorar. Me contaba el trabajador... yo empecé como a alucinar... Empecé a llorar y a decirle que por favor le dijera a mi mamá que la amaba mucho. Yo empecé a sentir que se me fue la respiración. Y empecé a hablar con Dios en medio de lo que yo no podía respirar. Yo sentí cuando el cuerpo se me infló como una bomba”, relató La Segura sobre los momentos angustiantes después del ataque.

La Segura recibió dos impactos de bala, uno de los cuales le perforó el pulmón y ambos llegaron a la médula, dejándola inválida durante tres meses. A pesar de las dificultades, la creadora de contenido atribuye su capacidad para caminar a un “milagro de Dios”.

¿Quién estuvo detrás del atentado a bala de La Segura? ¿Por qué le dispararon a La Segura?

En una entrevista con Dimelo King, La Segura reveló detalles sobre el posible motivo detrás del ataque. Según su testimonio, el atentado estaría relacionado con su exnovio, con quien mantuvo una relación desde temprana edad y que, posteriormente, la engañó con otra mujer.

“Yo tuve un novio de toda la vida, desde que estaba chamaquita, como trece años. Entonces, tuve mi primer amor. Nosotros duramos casi seis años y la mitad de la relación fue amante… O sea, tuvo una amante. Yo sí sospechaba (…) Ella simplemente se obsesionó con él, creo yo. Yo me separé de él, o sea, yo nunca más con él”, relató La Segura.

“Yo estaba estudiando, estaba trabajando… Y como a los dos años, fui a dejar a mi mamá en una discoteca y alguien me pitó. Entonces, yo bajé la ventana y me dijo como que: ‘¿Tú te llamas Natalia Segura cierto? ¡No dé papaya, escóndase! (…) Dígale a su exnovio que él ya sabe de qué le hablo (…) En ese momento él (el exnovio) ya tenía a esa señora, que era muy mala, no de novia… Pero todo el mundo sabía que él andaba con ella”, contó la creadora de contenido.

En varios videos que circulan en redes sociales la caleña ha expresado que esta tragedia la hizo pensar en cometer una locura. Sin embargo, fue el “milagro” de volver a caminar lo que la hizo enfocarse de nuevo en sus objetivos.